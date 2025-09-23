Accidente con una menor trasladada al Hospital de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un accidente de tránsito en un barrio de la ciudad de Chacabuco.
En el mismo participaron una camioneta y una moto.
En el rodado de menor porte iban una mujer y una menor de edad.
Según la conductora de la camioneta la menor sufrió algunas lesiones y fue trasladada al hospital en ambulancia.
Ocurrió en Santiago del Estero y Conte Veronelli.
