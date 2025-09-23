martes, 23 de septiembre de 2025

Choque en la noche de Chacabuco: una persona lesionada

 


Esta noche. Se agregaron más fotos.

Esta noche se registró un accidente de tránsito en un sector de la ciudad de Chacabuco. 

Participaron una moto y un utilitario. 

Fotos del choque 

En el rodado de menor porte iban a un adulto y una niña.



Volver a Chacabuquero.

El mayor de edad fue quien sufrió golpes en el rostro y fue asistido En primer término por los vecinos del lugar. 

Ocurrió en Alberdi y Espora.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Violenta situación en una vivienda de Chacabuco

- Accidente con una menor trasladada al Hospital de Chacabuco

- Bomberos: incendio en una vivienda de Chacabuco

- Pronóstico de lluvia para Chacabuco en un día clave

Mix:

- Trigo agroecológico en Chacabuco

- Vacunas

- Aniversario de Carmen de Areco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Necrológicas II del lunes 22

Todavía se habla de esto: 

- Mix de Chacabuco:

- Pozo

- Reunión con emprendedores

- Entrega en el Patio de los Intendentes

- Necrológicas I

- Asalto en un sector alejado del centro de Chacabuco

- Accidente de tránsito en la tarde de Chacabuco

- Hallaron sin vida al joven buscado en Chacabuco

- Le robaron a una vecina de Chacabuco 

- Fallecimiento de un paciente en el Hospital de Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco 

- Hurto en un negocio de Chacabuco

- Un susto en la noche de Chacabuco




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)