Hallaron sin vida al joven buscado en Chacabuco

Mediodía.
Este lunes se registró el hallazgo sin vida del joven de 19 años que era buscado desde la semana pasada.
Volver a Chacabuquero.
El cuerpo fue encontrado en un predio ubicado en San Martín entre Tonelli y Ladaga Rosito. El mismo linda con el fondo de la casa donde residía el joven.
El hallazgo fue realizado por un grupo de búsqueda.
Se habría tratado de un suicidio. No obstante, se inició un procedimiento por averiguaciones de causales de muerte.
