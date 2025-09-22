lunes, 22 de septiembre de 2025

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

 

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco, cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:

- Marta Ester Sorgini, 17 de septiembre  

Publicado en el Boletín oficial de la provincia con fecha del 22 de septiembre de 2025.



Volver a Chacabuquero

Remís 24 horas

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Fallecimiento de un paciente en el Hospital de Chacabuco

- Hurto en un negocio de Chacabuco

- Un susto en la noche de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Retuvieron una moto y labraron varias infracciones en Chacabuco

- Incidentes en una vivienda de Chacabuco

- Murió un accidentado entre Chacabuco y Junín 

- Robaron dos veces en una casa quinta de Chacabuco

- Necrológicas II

- Chacabuco tiene 3 nuevos graduados universitarios 

- Se terminó la tensión en el barrio de Chacabuco

- Pesar por el fallecimiento de una doctora que trabajaba en Chacabuco

- Video: Tensión en un barrio de Chacabuco

- Necrológicas I

- Policiales: Cayó una luminaria - Incidentes en domicilios particulares

- Choque en el amanecer de Chacabuco

- Mix:

Sigue la busqueda de un joven

- Agradecimiento

- Ayuda para un lesionado




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)