Que en paz descanse: Adalberto.
- Adalberto Daniel Gallo "Palla". Falleció a los 71 años. Casa de duelo Almirante Brown 474. Sepelio a las 16.00.
Necrológicas recientes: QEPD
