500 bailarines se reunirán en un festival en una localidad de Chacabuco

Entrada libre y gratuita.
Desde Rawson están promoviendo el 14º Festival Regional de la Danza Folklórica – Cahuín 2025.
Volver a Chacabuquero.
El evento se llevará a cabo los días 11 y 12 de octubre de 2025, en esta localidad del partido de Chacabuco.
El festival reunirá a más de 500 bailarines de agrupaciones folklóricas, con un programa que combina tradición y pasión por la danza
El sábado habrá Fogón en la plaza, con números artísticos
El domingo desde temprano Desfile folklórico e institucional, reunión de profesores, patio de comidas, Feria de artesanos y emprendedores, Juegos infantiles, Recorridos turísticos, los shows de La Bonita y Juanra y la Síncopa.
Con entrada libre, el Cahuin 2025 celebra la identidad rawsense y el legado de aquellos que hicieron del folklore un punto de encuentro.
Contacto 2352519012
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Robo en un barrio de Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Robo en la noche y algo mucho más oscuro
- Empeora y se extiende la alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Mix: Terminará la bandera de Palestina - Reclaman paritarias - DNI
Todavía se habla de esto:
- Pedido al intendente de Chacabuco tras la tormenta
- Choque en uno de los accesos a Chacabuco
- Tormenta en Chacabuco: Nuevo video, Registro de lluvia, Eventos suspendidos y lo que viene
- Choque ante una escuela de Chacabuco
- Temporal en Chacabuco: Despiste en la ruta - Quejas en los barrios
- Temporal en Chacabuco: Video: se inundó una avenida
- Temporal en Chacabuco: Video: se inundó una cuadra que está siendo pavimentada
- Accidente en la ruta 7 cerca de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Se extendió una de las alertas Meteorológicas para Chacabuco y la zona
- Principio de incendio en un auto en Chacabuco
- Evitaron un robo en la noche de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario