sábado, 20 de septiembre de 2025

500 bailarines se reunirán en un festival en una localidad de Chacabuco

Entrada libre y gratuita.

Desde Rawson están promoviendo el 14º Festival Regional de la Danza Folklórica – Cahuín 2025.



Volver a Chacabuquero.

El evento se llevará a cabo los días 11 y 12 de octubre de 2025, en esta localidad del partido de Chacabuco.

El festival reunirá a más de 500 bailarines de agrupaciones folklóricas, con un programa que combina tradición y pasión por la danza

El sábado habrá Fogón en la plaza, con números artísticos 

El domingo desde temprano Desfile folklórico e institucional, reunión de profesores, patio de comidas, Feria de artesanos y emprendedores, Juegos infantiles, Recorridos turísticos, los shows de La Bonita y Juanra y la Síncopa.

Con entrada libre, el Cahuin 2025 celebra la identidad rawsense y el legado de aquellos que hicieron del folklore un punto de encuentro.

Contacto 2352519012 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

