Pedido al intendente de Chacabuco tras la tormenta

Desde un punto alejado del centro.
Un vecino que reside en un loteo alejado del centro de la ciudad hizo un pedido al intendente Rubén Darío Golía.
Volver a Chacabuquero.
El vecino llamado Facundo solicitó que se coloquen piedras y alumbrado público para la calle que llega hasta su barrio.
Vive en la quinta 1010, del Plan Chacabuco para Todos I. La calle en cuestión es Tulio Spinetti, conocida por ser la arteria que pasa por la entrada principal del cementerio municipal.
