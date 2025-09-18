Alerta sobre estafa con falso “Bono Mujer”

Comunicado.
La Subsecretaría de Seguridad de la Municipalidad de Chacabuco advierte a la población sobre un mensaje fraudulento que circula por redes sociales y WhatsApp, que simula ser un beneficio oficial para obtener datos personales y financieros de las personas.
Volver a Chacabuquero.
Desde esta cartera se realizaron consultas a los organismos públicos correspondientes y los mismos indican que la información es falsa y que es una modalidad más de estafa virtual.
Se trata de un supuesto bono de 240 mil pesos para mujeres. Al registrarse los estafadores roban tus datos personales. En este caso, se difunde un texto en el que se anuncia un beneficio para mujeres de 18 años o más y se invita a registrarse en un enlace sospechoso.
Actualmente no existe ningún programa oficial llamado Bono Mujer. Además, el dominio en el que se invita a registrar los datos no tiene extensión .gob.ar, como corresponde a todos los sitios oficiales, sino .org, lo cual constituye un indicio claro de estafa. En computadoras, algunos antivirus impiden el ingreso al sitio advirtiendo sobre el potencial robo de datos, pero en dispositivos móviles y en computadoras con antivirus desactualizados esta seguridad puede no funcionar.
Se insiste en la necesidad de no brindar información personal o sensible y, ante cualquier duda, consultar únicamente en los canales oficiales de los organismos o empresas.
