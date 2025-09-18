jueves, 18 de septiembre de 2025

Policiales de Chacabuco: Robo en un barrio - Mujer agredida

  

Breves.

Robo. Una vecina puso en conocimiento de la Policía que esta noche le robaron una moto Yamaha 110 que había dejado en la vereda de su casa.



Ocurrió en Roca entre Padre Doglia y Avellaneda.

Agredida. Una mujer pidió esta tarde asistencia a la Policía dado que fue agredida por su hijo de 32 años, en su casa. Al parecer, este último presenta algún problema psiquiátrico.

Personal de Salud trasladó al Hospital a la madre y al hijo en ambulancia.


