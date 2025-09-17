miércoles, 17 de septiembre de 2025

Una banda de Chacabuco tocará con Roze en Junín

 


Recital.

Una banda de Chacabuco compartirá escenario con el conocido dúo Roze en un recital que se llevará a cabo en Junín.



Volver a Chacabuquero.

Se trata de "El Visto", una banda integrada por Agustín Ferrari, Andrés Montero, Mariano Mezquita, Diego De Nigris y Gabriel Nicolini.

Tocarán en el Festival que se celebrará este domingo desde las 13.00 en el Parque Borchex de la vecina ciudad.

Además de "El Visto" y Roze, participarán Yuyo Depierro DJ, el Instituto de Danzas Árabes IDAM, Julito, Benjamín Medina, Vibra Dancers, Cuerda Floja, Avioncitos de Papel, Ferni y Camu, Alee Olalde DJ, Neón, Karen Carena, Nueve Ochenta, A Nadie Le Importa, Sack y El Desorden, Perro Bravo, Koree B2B VI Tobalina, Rústiko, Psicopasajeros, y Limón Agrio.


