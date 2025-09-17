Requisa en un hospital de la zona por el caso del fentanilo

Policía Federal Argentina.
La Policía Federal Argentina realizó una requisa en un hospital de la zona en el marco de la investigación de la distribución de dosis de fentanilo contaminado que está relacionado con un conjunto de muertes ocurridas en las últimas semanas en la República Argentina.
Volver a Chacabuquero.
Se vuelve informado por la municipalidad de Chivilcoy ayer a las 14:30 se hizo presente "el jefe de la División de Unidades Operativas Federales (DUOF) de Mercedes, en cumplimiento de una orden del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata, solicitó de forma física los documentos que ya habían sido remitidos por la Dirección del Hospital de Chivilcoy al juzgado de manera electrónica".
"Según se informó, el requerimiento se relaciona con la investigación del fentanilo contaminado que sacudió la red hospitalaria del país -se dijo en un comunicado-. El Hospital de Chivilcoy dio cumplimiento a la orden judicial y aportó la documentación solicitada".
Según el diario La Razón de la vecina ciudad, semanas atrás falleció en Balcarce una persona oriunda de Chivilcoy que habría consumido el fentanillo.
Foto: De Chivilcoy
