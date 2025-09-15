El peronismo de Chacabuco arrancó la campaña para las elecciones de octubre

Plenario mientras el presidente Milei hablaba en cadena nacional
Al mismo tiempo que el presidente Javier Milei presentaba el presupuesto 2025 en cadena nacional, Darío Golía encabezó el primer plenario post electoral junto a militantes y seguidores en la Casa Peronista. Participaron los integrantes de la lista electa en las elecciones comunales, quienes van asumir el próximo 10 de diciembre.
Volver a Chacabuquero.
Golía fue el encargado de abrir la reunión agradeciendo a todos los presentes por el trabajo realizado para llevar adelante "el triunfo arrollador obtenido el 7 de septiembre". Además, resaltó que "los compañeros dejaron todo para llegar a este resultado".
"Hoy tenemos una enorme responsabilidad, porque cada vecino que nos acompañó tiene expectativas y esperanza por eso debemos trabajar más y brindarles lo que este a nuestro alcance para que todos estemos mejor", agregó.
"Debemos encarar las elecciones del 26 de octubre, porque es muy necesario aportar votos para lograr un triunfo ese día", continuó.
Más tarde habló, Karina Geloso, seguidamente la Diputada provincia, Micaela Olivetto cerrando la noche el Jefe de Campaña el Licenciado Javier Estévez.
