lunes, 15 de septiembre de 2025

Finde: Fiesta del Asado Criollo en Moquehuá

Para tener en cuenta.

El fin de semana se llevará a cabo la 4º Fiesta del Asado Criollo de Moquehuá.



Minifletes Elías

Será el sábado 20 desde las 18:00; y el domingo 21 desde las 13:00, en el predio del ex ferrocarril de la mencionada localidad del partido de Chivilcoy.

El sábado habrá una noche a puro ritmo con artistas en vivo y el gran cierre del DJ Toto Cajales.

El domingo a partir de las 13.00, se presentarán espectáculos para toda la familia, peñas, folklore y un show final con El Inicio.

Además, habrá concurso de asadores, feria de artesanos y emprendedores, desfile criollo, y muchas sorpresas más. Entrada gratuita.

Organiza el Club Social y Deportivo, el Club Renovación con el acompañamiento de la Municipalidad de Chivilcoy.


