Tránsito de Chacabuco: Secuestraron 4 motos

Fin de semana.
Resumen del fin de semana del área de Tránsito publicado por la Municipalidad de Chacabuco.
Con un amplio operativo realizado anoche en el km 203 de la ruta N°7 (los tubos) y en simultáneo en la colectora de la misma ruta (frente al parque industrial) y en el corredor nocturno con móviles y motos del área de tránsito.
Así lo manifestó el Subsecretario de Tránsito, quien agregó que realizaron también operativo dinámico en distintos puntos de la ciudad donde retuvieron cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria, algunas de las mismas sin chapa patente.
Este domingo por la tarde siguieron los operativo dinámico en distintos puntos de la ciudad en esta oportunidad retuvieron nueve motocicletas una de ellas con escape antirreglamentario, seis por falta de documentación y dos conducidas por menores de edad.
Cómo todos los días, un cuerpo de inspectores controlan plazas, plazoletas, cementerio, terminal, y la guardia vieja del hospital.
Otros efectivos prestan colaboración a la obra que se está realizando sobre el acceso Elguea Román y Mateo Barón marcando el desvío de vehículos por razones de trabajos hidráulicos que se llevan adelante en esa zona.
