Vecina de Chacabuco acosada mientras entrenaba

 


Atleta.

Una vecina dio a conocer que fue acosada por un sujeto mientras realizaba una práctica deportiva a varias cuadras del centro de la ciudad de Chacabuco.



Usó las redes sociales para comentar que el acosador circulaba en una camioneta blanca.

En un mensaje dirigido a los conocidos del acusado, escribió:

"Rondaba la escuelita primaria N°26. Decile al pelotudo, baboso, de unos 40 y pico de edad, con gafas negras y pelo castaño, que la próxima vez deje a las mujeres correr tranquilas. Ni de día nos salvamos de tipos que te persiguen. Mucha camioneta y poco cerebro".

Sucedió esta mañana en Alsina continuación.

