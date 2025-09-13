Vecina de Chacabuco acosada mientras entrenaba

Atleta.
Una vecina dio a conocer que fue acosada por un sujeto mientras realizaba una práctica deportiva a varias cuadras del centro de la ciudad de Chacabuco.
Atleta.
Usó las redes sociales para comentar que el acosador circulaba en una camioneta blanca.
En un mensaje dirigido a los conocidos del acusado, escribió:
"Rondaba la escuelita primaria N°26. Decile al pelotudo, baboso, de unos 40 y pico de edad, con gafas negras y pelo castaño, que la próxima vez deje a las mujeres correr tranquilas. Ni de día nos salvamos de tipos que te persiguen. Mucha camioneta y poco cerebro".
Sucedió esta mañana en Alsina continuación.
