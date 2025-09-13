Corte de agua programado en un sector de Chacabuco

Los que estén despiertos esta madrugada y vivan en la zona de influencia ya habrán comenzado a percibir los efectos del corte de agua programado para este sábado.
Volver a Chacabuquero.
A las 4.00 ya casi no hay presión en la red de agua corriente.
El corte es para efectuar una reparación en inmediaciones de Olavarría y Entre Ríos.
Se había dicho que comenzaba a las 7.00 pero parece que hace rato que apagaron las bombas de la zona.
El corte se extenderá, en principio, hasta las primeras horas de la tarde, según el comunicado de la Municipalidad de Chacabuco.
Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Violento choque en el acceso
- Mix de Chacabuco: Sala llena -; Contra el suicidio - Reliquias de Los Ángeles
Todavía se habla de esto:
- Chocó, se fue y volvió: en Chacabuco
- Choque en un cruce con semáforos en Chacabuco
- Bomberos: Incendio en un barrio y algo más
- Mujer accidentada en la ruta 7 en Chacabuco
- Motociclista accidentado en Chacabuco
- La Provincia vacunará también a quienes no hayan tenido dengue
- Conflicto en el hotel alojamiento de Chacabuco
- Moto en llamas cerca de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario