Agredido y trasladado al Hospital desde el corredor nocturno de Chacabuco


Madrugada.
Una persona de sexo masculino fue trasladada al Hospital en ambulancia esta madrugada desde el corredor nocturno de Chacabuco.


Según personas que estaban en el lugar, fue golpeado por otra persona que se retiró del lugar.

Quedó tendido en el suelo y sólo se levantó para subir por sus propios medios a la ambulancia.

Ocurrió en Yrigoyen y Andrés de Vera.
La Policía estuvo en el lugar 


