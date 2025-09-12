Chocó, se fue y volvió: en Chacabuco

Atardecer.
Mira el atardecer o el viernes se registró un nuevo accidente de tránsito en la ciudad de chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Tuvo sus particularidades.
Participaron el mismo una moto y una camioneta.
Según el informado por algunos vecinos de la zona el motociclista se retiró del lugar sin recibir atención médica.
Minutos después regresó de a pie y fue abordado por la policía. Los efectivos le recriminaron por su accionar.
Minutos después el rodado fue recuperado en una vivienda que estaba escasos metros del lugar del choque.
Ocurrió en Saavedra y 9 de Julio.
Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Choque en un cruce con semáforos en Chacabuco
- Bomberos: Incendio en un barrio y algo más
- Mujer accidentada en la ruta 7 en Chacabuco
- Motociclista accidentado en Chacabuco
- La Provincia vacunará también a quienes no hayan tenido dengue
- Conflicto en el hotel alojamiento de Chacabuco
- Moto en llamas cerca de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Cadenas de oración por un vecino de Chacabuco
- Accidente de tránsito en un barrio de Chacabuco
- Corte de agua programado para este fin de semana en Chacabuco
- Video: Grave choque en la zona céntrica de Chacabuco
- Familia de vecino de Chacabuco que sufrió triple fractura pide ayuda
- Choque en la ruta 7 entre un camión y una camioneta
- Violento choque en la madrugada de Chacabuco
- Un camión causó daños en Chacabuco
- Volcó el acoplado cargado con pollos en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario