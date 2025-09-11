Un camión causó daños en Chacabuco

Esta noche.
Un camión causó daños en un sector de la ciudad de chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Enganchó cables del tendido telefónico de la cooperativa eléctrica y arrancó una caja vinculada al sistema de internet.
Ocurrió en acceso Elguea - Román y Matheu.
Según los vecinos, es muy común que los camiones circulen por mateu hasta Carlos pellegrini para luego retomar hacia alguna planta de silos o fábrica ubicada en la zona.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Volcó el acoplado cargado con pollos en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Accidente en la ruta cerca de Chacabuco
- Desde Chacabuco el Campo pidió al gobierno de Milei que reactive una obra
- Cena y clínica de arqueros con Marcelo Barovero
-;Video: Detenido por un robo en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario