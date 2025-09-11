jueves, 11 de septiembre de 2025

Un camión causó daños en Chacabuco

 


Esta noche.

Un camión causó daños en un sector de la ciudad de chacabuco. 



Enganchó cables del tendido telefónico de la cooperativa eléctrica y arrancó una caja vinculada al sistema de internet. 

Ocurrió en acceso Elguea - Román y Matheu.

Según los vecinos, es muy común que los camiones circulen por mateu hasta Carlos pellegrini para luego retomar hacia alguna planta de silos o fábrica ubicada en la zona.



