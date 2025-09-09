Situación violenta en la noche de Chacabuco

Intervino la Policía.
La mujer fue trasladada al hospital y a la comisaría por la policía para radicar una denuncia sobre una situación violenta que dijo a ver vivido esta noche en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Acusó a la pareja de haberla agredido físicamente para luego escapar antes de la llegada de los patrulleros.
La huida del sujeto fue tan rápida que dejó olvidada afuera de la casa de la mujer una moto.
Ocurrió en inmediaciones de San Juan y Larrea.
La moto fue secuestrada por personal del área de tránsito.
