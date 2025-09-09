Vecinos citados por el Instituto de la Vivienda o el Juzgado de Paz de Chacabuco

Edictos
Plan de Escrituración del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Se cita y/o emplaza por 3 días a toda persona que se considere con derecho y acredite documentación respectiva, a oponerse en el término de 30 días corridos, contados a partir de la presente publicación, por escrito y debidamente fundado, al trámite de Regularización Dominial de las viviendas y ocupantes situados en el partido de Chacabuco que se detallan a continuación, ante este Organismo, Sector Mesa de Entradas, sito Av. 7 Nº 1267 PB e/58 y 59 de la ciudad de La Plata, de 9 a 14 hs.
Lista:
Barrio: Chacabuco 10 Viv. Ex 2025-16081212-Gdeba-Dptdiv
1 Casa Nº 3 Martinez Carlos Alberto Dni 10663281
2 Casa Nº 6 Tesoro Carmen Lorena Dni 27112259
Barrio: Chacabuco 23 Viv. Ex 2025-16081333-Gdeba-Dptdiv
1 Casa Nº 10 Rodriguez Pedro Oscar Dni 21647949
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:
Ana Felisa Casazza. 4 de septiembre de 2025.
Lady Noemí Rosales. 2 de septiembre de 2025.
Lidia Mabel Altieri . 4 de septiembre de 2025.
Carlos Alberto Williams,4 de septiembre de 2025.
Liliana Inés María Raffaelli, 4 de septiembre de 2025.
