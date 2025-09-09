Motos retenidas en Chacabuco

Balance.
El Subsecretario de Tránsito, Gerardo Alejandro, manifestó esta noche que su área estuvo muy activa en lo que respecta a las motos.
Una motocicleta fue retenida por falta de documentación licencia y seguro, además de ser partícipe de un accidente en calle Junín y Solís
Por otra parte, en el día de ayer se retuvieron dos Motos, en la que sus conductores circulaban sin documentación reglamentaria y una de ellas por falta de luces y chapa patente.
