martes, 9 de septiembre de 2025

Motos retenidas en Chacabuco

Balance.

El Subsecretario de Tránsito, Gerardo Alejandro, manifestó esta noche que su área estuvo muy activa en lo que respecta a las motos.



Una motocicleta fue retenida por falta de documentación licencia y seguro, además de ser partícipe de un accidente en calle Junín y Solís

Por otra parte, en el día de ayer se retuvieron dos Motos, en la que sus conductores circulaban sin documentación reglamentaria y una de ellas por falta de luces y chapa patente.


