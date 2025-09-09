Incendió intencional junto a las vías en Chacabuco

Medianoche
Los bomberos voluntarios fueron convocados esta noche por un incendio intencional junto a las vías del tren.
Ocurrió en la garita de señales que se encuentra en Perón y Mármol
Los vecinos alertaron a la policía sobre la presencia de un sujeto que había prendido fuego en algún lugar y luego se había dado la fuga.
