lunes, 8 de septiembre de 2025

Incendio de un auto en un barrio de Chacabuco

 


Esta noche.

Esta noche se registró el incendio en auto en un barrio de la ciudad de chacabuco. 



Ocurrió mientras el rodado iba circulando por la calle Conesa entre Italia y Santiago del Estero..

Los vecinos quisieron apagar el fuego con una manguera de jardín pero no lo consiguieron. No obstante fueron convocados los bomberos voluntarios y pudieron extinguir las llamas. 

Se pidió asistencia médica para la conductora del vehículo y una ambulancia del SAME se acercó al lugar. No fue necesario el traslado.


