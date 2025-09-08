Incendio de un auto en un barrio de Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se registró el incendio en auto en un barrio de la ciudad de chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió mientras el rodado iba circulando por la calle Conesa entre Italia y Santiago del Estero..
Los vecinos quisieron apagar el fuego con una manguera de jardín pero no lo consiguieron. No obstante fueron convocados los bomberos voluntarios y pudieron extinguir las llamas.
Se pidió asistencia médica para la conductora del vehículo y una ambulancia del SAME se acercó al lugar. No fue necesario el traslado.
