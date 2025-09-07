domingo, 7 de septiembre de 2025

Judoka de Rawson subió al podio

 


Torneo aniversario.

Gabriel Litardo representando a Rawson brilló en el 90° Aniversario de la Copa Internacional Hacoaj de Judo



El judoca Gabriel Litardo tuvo una destacada actuación en el marco del 90° Aniversario de la Copa Internacional Hacoaj de Judo, disputada ayer, donde obtuvo el segundo puesto en la categoría Senior -100 kg.

En una competencia de altísimo nivel, Litardo enfrentó a campeones nacionales de Argentina y Brasil, demostrando gran técnica, fortaleza y compromiso deportivo



