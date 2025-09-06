sábado, 6 de septiembre de 2025

Elecciones 2025: Se distribuyeron las urnas en Chacabuco

 


Operativo.

Esta mañana se llevó a cabo el operativo de distribución de las urnas que se utilizarán en la elección legislativa en Chacabuco.



Participaron representantes de Educación y del Correo Argentino.

Este e el detalle de mesas por lugar de votación en Chacabuco:

* Municipalidad (8 mesas)

* ⁠ES 3 (8 mesas)

* ⁠EP 3 (7 mesas)

* ⁠E ESP 501 (7 mesas)

* ⁠EP 22 (7 mesas)

* ⁠EP 45 (7 mesas)

* ⁠EP 1 (6 mesas)


* ⁠EP 12 (6 mesas)

* ⁠EP 10 (6 mesas)

* ⁠EP N14 (6 mesas)

* ⁠Instituto de Educación Católica (5 mesas)

* ⁠EP 49 (5 mesas)

* ⁠ES Técnica N1 (5 mesas)

* ⁠ES 8 (5 mesas)

* ⁠Club 9 de julio (5 mesas)

* ⁠EP 7 (4 mesas)

* ⁠ES 1 (4 mesas)

* ⁠EP 27 (4 mesas)

* ⁠EP 50 (4 mesas)

* ⁠EP 4 (3 mesas)

* ⁠ES 5 (2 mesas)

* ⁠EP 2 (3 mesas extranjeras)

* ⁠EP Católica (2 mesas)

* ⁠EP 20 (2 mesas)

* ⁠EP 6 (1 mesa)

* ⁠EP 28 (2 mesas)

* ⁠EP 5 (4 mesas)

* ⁠EP 11 (6 mesas)

* ⁠EP 13 (2 mesas)


Durante la madrugada del domingo se armarán los cuartos oscuros en el Club 9 de Julio.


