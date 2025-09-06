Elecciones 2025: Se distribuyeron las urnas en Chacabuco

Operativo.
Esta mañana se llevó a cabo el operativo de distribución de las urnas que se utilizarán en la elección legislativa en Chacabuco.
Participaron representantes de Educación y del Correo Argentino.
Este e el detalle de mesas por lugar de votación en Chacabuco:
* Municipalidad (8 mesas)
* ES 3 (8 mesas)
* EP 3 (7 mesas)
* E ESP 501 (7 mesas)
* EP 22 (7 mesas)
* EP 45 (7 mesas)
* EP 1 (6 mesas)
* EP 12 (6 mesas)
* EP 10 (6 mesas)
* EP N14 (6 mesas)
* Instituto de Educación Católica (5 mesas)
* EP 49 (5 mesas)
* ES Técnica N1 (5 mesas)
* ES 8 (5 mesas)
* Club 9 de julio (5 mesas)
* EP 7 (4 mesas)
* ES 1 (4 mesas)
* EP 27 (4 mesas)
* EP 50 (4 mesas)
* EP 4 (3 mesas)
* ES 5 (2 mesas)
* EP 2 (3 mesas extranjeras)
* EP Católica (2 mesas)
* EP 20 (2 mesas)
* EP 6 (1 mesa)
* EP 28 (2 mesas)
* EP 5 (4 mesas)
* EP 11 (6 mesas)
* EP 13 (2 mesas)
Durante la madrugada del domingo se armarán los cuartos oscuros en el Club 9 de Julio.
