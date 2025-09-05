Mix de Chacabuco: Renuncia - Movimiento de suelo y luminarias

Breves.
Renuncia. En la Asociación de Jubilados y Pensionados renunció por razones de salud a la presidencia Rubén Gizzi.
Asumió el cargo Jorge Mario Constanzi.
Movimiento. El municipio de Chacabuco, a través de la Tasa de infraestructura Urbana y Social (TIUS) está desarrollando un paquete de colocación de luminarias LED sobre 61 cuadras entre Chacabuco y las localidades en las cuales todavía se está trabajando para completar las obras.
En la actualidad y en simultáneo se trabaja en Castilla, en tres cuadras sobre calle 5 entre 4 y 8; seis cuadras en diferentes zonas de Cucha Cucha y en OHiggins a través del plan de desarrollo de infraestructura en quince cuadras, entre todas las iluminadas colocadas, hay que destacar una cuadra sobre calle Mitre entre Dr. Martini y la avenida Chacabuco, dónde está ubicado el CAPS, la cual era una arteria muy oscura y necesaria en este Centro de Atención Primaria.
Por otra parte, también en la ciudad se está trabajando sobre los primeros movimientos de suelo para la pavimentación en calle Dr. Fernández entre San Juan y Alvear.
