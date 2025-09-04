Así estará el tiempo en Chacabuco el domingo y después... habrá novedades

Para tener en cuenta.
Ya se sabe cómo estará el tiempo en Chacabuco el domingo, cuando se den las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.
A partir de ese día habrá una modificación de las condiciones meteorológicas de cara al final del invierno en el cono sur.
Según el servicio meteorológico nacional el domingo 7 de septiembre de 2025 la temperatura oscilará entre los 2 y los 15 grados centígrados.
Seguramente aquellos que madruguen deban abrigarse para poder emitir su voto mientras que aquellos que se decanten por ir al cuarto oscuro a partir del mediodía podrán ir con un poco menos de ropa encima.
Pero desde el lunes comienza a aumentar la temperatura máxima. Estará en torno a los 20 grados centígrados.
Por ahora, no hay pronóstico de lluvia para los próximos días.
Cierres. Esta noche cierran sus campañas Somos Chacabuco a las 19.30 el Comité Alem de la UCR y Fuerza Patria a las 20.30 en el salón del Sindicato de Choferes de Camiones.
Será al mismo tiempo que Lionel Messi juegue su último partido oficial con la selección de la Asociación del Fútbol Argentino, en las eliminatorias para el Mundial de Fútbol ante la selección de Venezuela.
