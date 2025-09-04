La Policía busca a los dueños de estos caballos

Averiguación ilícito.
El comando de prevención rural de la ciudad de Chacabuco pidió colaboración a la comunidad para tratar de dar con los dueños de los caballos que se ven en la foto que encabeza esta nota.
Volver a Chacabuquero.
Los mismos fueron encontrados este miércoles a la vera de la ruta 7 a la altura del Golf club Chacabuco.
Quién tenga información sobre el propietario se debe dirigir a la sede de la patrulla rural que está ubicada en la localidad de Cucha Cucha.
