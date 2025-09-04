jueves, 4 de septiembre de 2025

La Policía busca a los dueños de estos caballos

 


Averiguación ilícito. 

El comando de prevención rural de la ciudad de Chacabuco pidió colaboración a la comunidad para tratar de dar con los dueños de los caballos que se ven en la foto que encabeza esta nota. 



Los mismos fueron encontrados este miércoles a la vera de la ruta 7 a la altura del Golf club Chacabuco. 

Quién tenga información sobre el propietario se debe dirigir a la sede de la patrulla rural que está ubicada en la localidad de Cucha Cucha.

