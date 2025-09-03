Ingresaron por la fuerza a un predio deportivo de Chacabuco

Madrugada. Fotos de lo ocurrido.
Esta madrugada nuevamente desconocidos ingresaron a un predio deportivo de la ciudad de Chacabuco.
Se activó la alarma por lo cual se hicieron presente en el lugar tanto representantes de la empresa de seguridad privada como de la policía.
Ocurrió en el campo deportivo del club Huracán que está ubicado en Frondizi y Castelli, alrededor de las 4 de la mañana.
Al parecer, el vigilador alcanzó a ver cómo se marchaba el lugar un automóvil.
Se constatado distintos daños.
Las autoridades del club fueron puestas en conocimiento de la situación.
