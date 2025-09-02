Le robaron a otro joven en Chacabuco

Últimas horas.
Otro joven sufrió un robo en las últimas horas en la ciudad de Chacabuco.
En este caso le sustrajeron una bicicleta marca Nordic.
Este es el rodado:
Si alguien tiene algún dato que se comunique con la Policía al 911.
