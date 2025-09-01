lunes, 1 de septiembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco II

 Que en paz descanse: Ramón.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

- Rosario Ramón Frontera. Falleció a los 96 años. Casa de duelo: Saavedra 66. Sin funeral.



