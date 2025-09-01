lunes, 1 de septiembre de 2025

Accidente en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco

 


Esta tarde. 

Esta tarde se registró un accidente de tránsito en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco. 



Participaron una moto y un automóvil tipo SUV.

Fue trasladada al hospital en ambulancia una mujer que iba de acompañante en la moto.

Ocurre una intersección de las calles Belgrano y Santiago del Estero.


