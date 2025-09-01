Tras la tormenta la Municipalidad de Chacabuco destacó el trabajo realizado

Comunicado.
Esta mañana en la Municipalidad de Chacabuco emitió un comunicado para mostrar el estado en el cual se encontraban las calles de distintos barrios tras las fuertes lluvias del fin de semana.
Emitió un comunicado titulado "100 mm caídos en Chacabuco, y el agua escurrió en forma rápida a través de la planificación de las canalizaciones realizadas"
Este es el texto:
En un año y medio se trabajó en el consolidado de calles con piedras, las cuales llevamos realizadas 150 cuadras en diferentes barrios, a pesar de las lluvias caídas, el suelo aguanta muy bien las lluvias, esto viene acompañado a la canalización realizada, que ayuda a un rápido escurrimiento del agua.
El Intenso trabajo del área de Servicios Públicos, y cuando hay un estado presente hizo que después de 6 horas dreno los 100 mm caídos desde la tarde del sábado hasta la madrugada del lunes en Chacabuco, hoy podemos mostrar cómo están los barrios periféricos de la ciudad, sin calles anegadas.
También hay que resaltar, que las máquinas del corralón se fueron reparando en este año y medio, y contamos que en la actualidad están en servicio para estar presente en cada planificación de trabajos, y además contamos con convenios donde la provincia envió excavadoras para las canalizaciones en las zonas periféricas y el campo.
