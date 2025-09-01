Robo en la noche de Chacabuco

Esta noche.
Un joven puso en conocimiento de la policía que dos sujetos le robaron esta noche en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Le sustrajeron un teléfono celular.
Los acusados del hecho delictivo habrían amenazado a la víctima con un arma blanca.
El joven tendría alrededor de 16 años.
Ocurrió en inmediaciones de Perón y Quintana
