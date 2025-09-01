Alerta: falta poco para que se termine para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta. También se termina otra cuestión.
Parece que en unas horas se termina el mal tiempo en Chacabuco y la zona.
La última alerta meteorológica amarilla por tormentas para toda la región finaliza a las 6 de la mañana según el servicio meteorológico nacional.
No obstante se mantiene el pronóstico de probabilidad de lluvias hasta el mediodía.
Luego el cielo estará parcialmente nublado.
Lo que también parece terminar es el veranito de temperaturas de 20 o más grados centígrados. Desde el lunes en adelante las temperaturas máximas rondarán los 15 grados centígrados.
