Una vecina pidió auxilio en medio de la noche

En las calles de Chacabuco.
Esta madrugada pidió auxilio a la policía alegando que sus hijos estaban siendo objeto de una situación violenta.
Al parecer, le dijo a los agentes que un grupo de jóvenes con cadenas atacaron a sus dos hijos en la vía pública y se escapó.
Ocurrió en inmediaciones de Buenos Aires y Olavarría, pasada la 1.00.
La mujer junto a los hijos se dirigió al Hospital para la realización de un precario médico paso previo para radicar una denuncia.
