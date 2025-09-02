Comenzó la veda de pesca del pejerrey en la provincia: fecha de finalización

Para tener en cuenta. Laguna por laguna, límites y permisos
Ha comenzado la veda de la pesca de pejerrey en toda la provincia de Buenos Aires.
Esto no quiere decir que no se puede pescar pejerrey, sino que se puede siempre y cuando se respete lo dispuesto por el Gobierno bonaerense.
Desde el 1/9 hasta el 30/11 rige la veda de pesca de pejerrey en toda la provincia de Buenos Aires, según lo establecen las Disposiciones de 483/2019 y 116/2021.
"Las vedas de pesca son herramientas de manejo que a través de actos administrativos restringen de manera total o parcial la actividad extractiva de peces de manera temporal y/o espacial -se informó desde el Ministerio de Desarrollo Agrario-. Dichos períodos se establecen según la especie en cuestión y buscan principalmente permitir que los períodos reproductivos se desarrollen sin intervención humana o bien, con la mínima intervención, persiguiendo su máxima efectividad para la sustentabilidad del recurso. Por lo tanto se prohíben toda competencia deportiva relacionada con la especie objeto de la veda, permitiendo solo la práctica de la pesca recreativa los días sábados, domingos y feriados con la posibilidad de realizar la cantidad de capturas oportunamente establecidas para la pesca deportiva o recreativa".
La veda establece que solo se puede pescar los días sábados, domingos y feriados, a excepción de las Lagunas del Monte y Cochicó (Guaminí) y Chasicó (Villarino y Puán) en las que también se puede pescar los días viernes.
Se recordó que para pescar hay que tener la licencia deportiva al día.
Se establecieron las siguientes limitaciones a la cantidad de ejemplares:
- Hasta 30 ejemplares:
Laguna Chasicó, Partidos de Villarino y Puán
- Hasta 20 ejemplares:
Laguna Cochicó y del Monte, Partido de Guaminí
Laguna Hinojo Grande, Partido de Trenque Lauquen
Laguna La Salada Grande, Partidos de Gral. Madariaga y Gral. Lavalle.
- Hasta 15 ejemplares:
Cuero de Zorro, Partidos de Rivadavia y Trenque Lauquen.
La Salada de Coronel Granada, Partido De Gral. Pinto.
Sauce Grande, Partido de Monte Hermoso.
Albúfera Mar Chiquita, Partido de Mar Chiquita.
- Hasta 15 ejemplares:
Para el resto de las lagunas bonaerenses.
Para todos los cursos de agua interiores bonaerenses (ríos, arroyos y canales) se establece un número máximo de piezas de Pejerrey a extraer por pescador y por día durante los días Sábado, Domingo y feriados igual a 15.
La medida tiende a respetar el ciclo de reproducción y subsistencia de la especie, priorizando el cuidado de los recursos bonaerenses.
