martes, 2 de septiembre de 2025

Una banda de Chacabuco ganó el regional de los Juegos Bonaerenses



Este martes, de visitante.

Una banda de música de Chacabuco ganó la etapa regional de los Juegos Bonaerenses.

La etapa se desarrolló en Bragado.



Volver a Chacabuquero.

La banda se llama "Con cenizas". Está integrada por Francisco Petruccelli, Mateo Fernández, Santiago Bettoli y Antonio Meoni. El director se llama Martín Claudio Garassi.


