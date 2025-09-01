lunes, 1 de septiembre de 2025

Accidente bajo la lluvia en la autopista entre Chacabuco y OHiggins

 


Esta noche.

Esta noche se registró un accidente de tránsito el autopista.



Ocurrió en medio de la tormenta que afecta a toda la zona.

Esto es en inmediaciones del kilómetro 220.

Despistó un vehículo en el que iban cuatro personas: dos mayores  y dos menores. Terminó en la cuneta en la que hay agua.

No hubo heridos. La policía pidió colaboración a Defensa Civil y Bomberos Voluntarios para asistir a las personas que iban en el rodado.


