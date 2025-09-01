Accidente bajo la lluvia en la autopista entre Chacabuco y OHiggins

Esta noche.
Esta noche se registró un accidente de tránsito el autopista.
Ocurrió en medio de la tormenta que afecta a toda la zona.
Esto es en inmediaciones del kilómetro 220.
Despistó un vehículo en el que iban cuatro personas: dos mayores y dos menores. Terminó en la cuneta en la que hay agua.
No hubo heridos. La policía pidió colaboración a Defensa Civil y Bomberos Voluntarios para asistir a las personas que iban en el rodado.
