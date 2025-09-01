lunes, 1 de septiembre de 2025

Comienza la vacunación antirrábica de mascotas en Chacabuco

 


Para tener en cuenta.

Este lunes comienza la campaña de vacunación antirrábica en Chacabuco.



La misma se desarrollará en plazas y lugares públicos, de lunes a viernes de 10.00 a 13.00.

Se vacunará a perros y gatos. 

Cronograma de la primera semana: lunes 1 de septiembre, plaza San Martín; martes, plaza Belgrano; miércoles, plaza 5 de Agosto; jueves, plaza Lavalle; viernes, plaza General Paz.


