Comienza la vacunación antirrábica de mascotas en Chacabuco

Este lunes comienza la campaña de vacunación antirrábica en Chacabuco.
La misma se desarrollará en plazas y lugares públicos, de lunes a viernes de 10.00 a 13.00.
Se vacunará a perros y gatos.
Cronograma de la primera semana: lunes 1 de septiembre, plaza San Martín; martes, plaza Belgrano; miércoles, plaza 5 de Agosto; jueves, plaza Lavalle; viernes, plaza General Paz.
