Somos recibe una visita en Chacabuco

Última semana de campaña.
Los candidatos de Somos recibirán una visita este lunes en la última semana de la campaña electoral.
Volver a Chacabuquero.
Será en el marco de una conferencia de prensa que se llevará a cabo en el Comité Alem de la Unión Cívica Radical a las 10.30.
Quien viene a Chacabuco es el diputado nacional Pablo Juliano, quien en el Congreso forma parte del bloque Democracia para Siempre.
Juliano ya estuvo en el lanzamiento de la lista en el Centro Vasco. Es de origen radical. A diferencia de otros "correligionarios" se ha mantenido crítico ante el gobierno de Javier Milei y ha votado contra los distintos vetos a leyes aplicados por el presidente.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Bomberos de Chacabuco viajaron a ayudar a una ciudad inundada
- Cayó un árbol y cortó una calle de Chacabuco
- "No podemos salir del barrio cada vez que llueve"
- "Estamos con el agua en la puerta de la casa"
- Susto en una vivienda en medio de la tormenta de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Alerta: novedades para Chacabuco y la zona
- Registro de lluvia de las últimas horas en Chacabuco
- Desde la Rural de Chacabuco se lanzaron críticas para la política hacia el Campo en Argentina
- Golía participó en la inauguración de la Expo Rural de Chacabuco
- Descuentos y reintegros de CuentaDNI en septiembre
- Altercados en la noche de Chacabuco: una mujer fue trasladada al Hospital
- Incidente vial en el centro de Chacabuco
- El PJ de Chacabuco decidió donde cerrará la campaña de Fuerza Patria
No hay comentarios:
Publicar un comentario