Alerta: novedades para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta. Se agregó el registro de lluvia acumulado.
El registro de lluvia acumulado hasta las 22.30.fue de 32 milímetros, según lo informado por los bomberos voluntarios.
En cuanto las alertas Meteorológicas por tormentas, además de hay una amarilla hasta la madrugada; luego hay una naranja para la mañana del domingo; y luego otra amarilla que va desde la noche del domingo hasta la mañana del lunes.
Asi que hay mucha lluvia por delante.
