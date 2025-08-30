sábado, 30 de agosto de 2025

Alerta: novedades para Chacabuco y la zona

 


Para tener en cuenta. Se agregó el registro de lluvia acumulado.

El registro de lluvia acumulado hasta las 22.30.fue de 32 milímetros, según lo informado por los bomberos voluntarios.



Volver a Chacabuquero.

En cuanto las alertas Meteorológicas por tormentas, además de hay una amarilla hasta la madrugada; luego hay una naranja para la mañana del domingo; y luego otra amarilla que va desde la noche del domingo hasta la mañana del lunes.

Asi que hay mucha lluvia por delante.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Registro de lluvia de las últimas horas en Chacabuco

- Desde la Rural de Chacabuco se lanzaron críticas para la política hacia el Campo en Argentina

- Golía participó en la inauguración de la Expo Rural de Chacabuco

- Descuentos y reintegros de CuentaDNI en septiembre 

- Altercados en la noche de Chacabuco: una mujer fue trasladada al Hospital

- Incidente vial en el centro de Chacabuco

- El PJ de Chacabuco decidió donde cerrará la campaña de Fuerza Patria

Todavía se habla de esto:

- Alerta: empeora el pronóstico para Chacabuco y la zona

- Video: Queja de un vecino por lo que pasa los desagües de un barrio

- Corre el TC2000 a 50km de Chacabuco: precio de entradas y horarios

- Choque en el acceso a Chacabuco

- Entrega en el Corralón municipal

- Daño en una vivienda de Chacabuco

- Los ganadores del sorteo de la rifa de los bomberos de Chacabuco 

- Judiciales de Chacabuco:

-Citaciones del Juzgado

- Declaración de quiebra

- Necrológicas II

- Necrológicas I

- Demorado por agredir a la pareja en un barrio de Chacabuco

- Se fue de la casa 10 minutos y le robaron



on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)