Se fue de la casa 10 minutos y le robaron

Rapidito en Chacabuco. Además, un incendio.
Una vecina le contó a Chacabuquero que esta tarde se fue 10 minutos de la casa para realizar compras y cuando regresó se dio cuenta que había sufrido un robo.
Volver a Chacabuquero.
Le sustrajeron un lavarropas a paleta que la vecina había sacado al patio para ponerlo en funcionamiento.
Se retiró para ir al almacén y en lo que tardó en regresar a su vivienda alguien se llevó el electrodoméstico.
Sucedió en el barrio de los misioneros de la ciudad de Chacabuco.
Incendio. Los bomberos voluntarios de chacabuco fueron convocados esta noche para combatir un incendio a la vera de la ruta 7 a la altura de kilómetro 203 aproximadamente.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Expo Rural: se puede ir en colectivo desde el centro de Chacabuco
- Bomberos de Chacabuco convocados por el incendio de un vehículo en la ruta
- Más detalles sobre los allanamientos en Chacabuco
- Pavimento dañado en un sector de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- "He pedido asistencia sin obtener respuesta"
- Hallazgo en un lugar alejado del centro de Chacabuco
- Allanamientos para secuestrar motos en Chacabuco
- Video: Jóvenes apedrean la casa de una vecina
- Los ganadores del sorteo de la Asociación Maximo Gil de Chacabuco
- Incidentes en un barrio de Chacabuco en medio de la noche
- "Expedientes no contestados y pedidos de audiencia sin respuesta"
Todavía se habla de esto:
- "Expedientes no contestados y pedidos de audiencia sin respuesta"
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Conflicto en un barrio de Chacabuco por un animal
- El Tribunal de Trabajo de Chacabuco incorpora peritos
- Conductor accidentado en la zona de quintas de Chacabuco
- "Pedimos una solución para este problema de Chacabuco"
- Accidente en el mediodía de Chacabuco
- La Cultura de Chacabuco está de luto
- Policonsultorio de IOMA en Chacabuco: atención médica sin copagos
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Dieron a conocer un robo en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario