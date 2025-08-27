miércoles, 27 de agosto de 2025

Accidente en el mediodía de Chacabuco

 

Una persona hospitalizada.

Este mediodía se registró un nuevo accidente de tránsito en la ciudad de chacabuco. 



Participaron una bicicleta y un vehículo Renault Duster.

El ciclista de 24 años de apellido Velázquez fue trasladado de una ambulancia al hospital municipal. 

Ocurrió en la intersección de Deán Funes y Alvear.


