Accidente en el mediodía de Chacabuco

Una persona hospitalizada.
Este mediodía se registró un nuevo accidente de tránsito en la ciudad de chacabuco.
Participaron una bicicleta y un vehículo Renault Duster.
El ciclista de 24 años de apellido Velázquez fue trasladado de una ambulancia al hospital municipal.
Ocurrió en la intersección de Deán Funes y Alvear.
