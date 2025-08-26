Urgente.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y/o acreedores de:
- Jorge Claudio Núñez. Publicado el 21 de agosto de 2025.
- Aldo Alcides Echeverría. Publicado el 21 de agosto de 2025.
Edictos publicados en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires.
Volver a Chacabuquero.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Despedida paisana para un fallecido
- Misa en memoria de una vecina de Chacabuco
- Violento choque en una avenida de Chacabuco
- Fue a ver a Milei pero se quedó afuera
Todavía se habla de esto:
- Turistas de otra ciudad recorrieron Chacabuco
- Salida laboral: amplian la edad para ingresar a la Policía de la provincia de Buenos Aires
- IOMA inaugura oficialmente su policonsultorio en Chacabuco
- "Larga espera en la guardia del Hospital de Chacabuco"
- Choque cerca del Hospital de Chacabuco
- "Ante la falsa información publicada por un medio de Chacabuco"
- "¿Quién paga el arreglo de la moto?
- Mix de Chacabuco: Teatro, seminario de Encordado, Descuento para camioneros y fiesta del peón rural
- Personas citadas por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Sobre el fallecimiento de un joven de Chacabuco
- ¿Tormenta de Santa Rosa a la vista para Chacabuco?
No hay comentarios:
Publicar un comentario