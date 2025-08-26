- Personas citadas por el Juzgado de Paz de Chacabuco

martes, 26 de agosto de 2025

Urgente.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y/o acreedores de:

- Jorge Claudio Núñez. Publicado el 21 de agosto de 2025.

 - Aldo Alcides Echeverría. Publicado el 21 de agosto de 2025.


Edictos publicados en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires.



