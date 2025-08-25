"¿Quién paga el arreglo de la moto?

Nota pedida.
¿Quien se hace cargo del arreglo de mi moto? Rompí la moto por agarrar unos pozos en el pavimento
Volver a Chacabuquero.
Es una vergüenza que Chacabuco tenga estos pozos.
Me pasó en Quintana entre San Martín y Pueyrredón.
Indignada estoy.
Firma:
Daniela
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Mix de Chacabuco: Teatro, seminario de Encordado, Descuento para camioneros y fiesta del peón rural
- Personas citadas por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Sobre el fallecimiento de un joven de Chacabuco
- ¿Tormenta de Santa Rosa a la vista para Chacabuco?
Todavía se habla de esto:
- Expo Rural Chacabuco: precio de las entradas, charlas y espectáculos
- Accidente en un sector alejado de Chacabuco
- Los ganadores del duatlón de Chacabuco
- Problema conocido en la madrugada de Chacabuco
- Video: Violento choque en la madrugada de Chacabuco
- Robo en una vivienda de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario