"¿Quién paga el arreglo de la moto?

 


Nota pedida.

¿Quien se hace cargo del arreglo de mi moto? Rompí la moto por agarrar unos pozos en el pavimento



Es una vergüenza que Chacabuco tenga estos pozos. 

Me pasó en Quintana entre San Martín y Pueyrredón.

Indignada estoy.

Firma:

Daniela



