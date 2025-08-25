lunes, 25 de agosto de 2025

Personas citadas por el Juzgado de Paz de Chacabuco

 


Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco, cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y/o acreedores de Roberto Ángel Correas. Publicado el 20 de agosto de 2025

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y/o acreedores de Alberto José Postararo. Publicado el 19 de agosto.

Edictos publicados en Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.



Volver a Chacabuquero.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Sobre el fallecimiento de un joven de Chacabuco

-  Daño en una vivienda

- ¿Tormenta de Santa Rosa a la vista para Chacabuco?

Todavía se habla de esto:

- Expo Rural Chacabuco: precio de las entradas, charlas y espectáculos

- Accidente en un sector alejado de Chacabuco

- Los ganadores del duatlón de Chacabuco

- Problema conocido en la madrugada de Chacabuco

- Video: Violento choque en la madrugada de Chacabuco

- Robo en una vivienda de Chacabuco




on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)