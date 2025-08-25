Personas citadas por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Edictos.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco, cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y/o acreedores de Roberto Ángel Correas. Publicado el 20 de agosto de 2025
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y/o acreedores de Alberto José Postararo. Publicado el 19 de agosto.
Edictos publicados en Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.
