¿Tormenta de Santa Rosa a la vista para Chacabuco?

Se viene una semana primaveral para Chacabuco y la zona aunque podría ser la antesala para la tormenta de Santa Rosa.
Para fines de agosto suelen ocurrir dos cosas en Chacabuco: la Sociedad Rural hace su exposición anual y llueve.
Por alguna razón en torno al día de Santa Rosa de Lima, 30 de agosto, en América del Sur se espera que haya precipitaciones aunque no exista una explicación lógica.
Lo cierto es que el Servicio Meteorológico Nacional pronostica temperaturas máximas de más de 18° centígrados hasta el viernes y cielo despejado la mayor parte de los días.
En cuanto al sábado 30 de agosto, para la noche ya se esperan lluvias aisladas.
Para Meteored también habrá lluvias el domingo 31 de agosto.
Habrá que esperar a ver cómo evolucionan las condiciones Meteorológicas.
