sábado, 23 de agosto de 2025

Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Juan.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 - Juan Domingo Petta. Falleció a los 75 años. Casa de duelo: OHiggins. Sepelio a las 18.15

 



Necrológicas recientes: QEPD


